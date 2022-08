WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE18: Elfyn Evans recupera, mas Ott Tanak controla… | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) começaram o dia separados por 8.2s e a diferença caiu agora para 6.7s, mas o estónio da Hyundai mantém o controlo, já que tal como disse no final do troço, pode perder dois segundos por especial e ainda assim ganhar o rali. Perdeu até agora 1.5s em dois troços, pelo que tudo está sob controlo. Mas ainda faltam dois troços.

Evans venceu as duas especiais desta manhã, mantém a pressão, mas Tanak está a ceder muito pouco, somente a arriscar um pouco menos e a Hyundai continua em linha para vencer novamente.

De resto, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) ganhou 4.2s a

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), está mais perto, mas o sueco parece estar a ‘aguentar-se’ na luta pelo quarto posto, que a manter-se será o seu melhor resultado no WRC até aqui.

