WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE16: 8.2s separam Ott Tänak de Elfyn Evans: quem vai vencer? | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) termina o segundo dia do Rali de Ypres/Bélgica com 8.2s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1).

Não é uma vantagem decisiva, mas ‘obriga’ o galês da Toyota a arriscar mais, se quiser impedir que a Hyundai vence pela segunda vez consecutiva.

Vamos ver o que nos traz o dia de amanhã, hoje, o momento chave foi o abandono de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) na PE15, quando lideravam com 17.2s de avanço.

Um pequeno erro que teve grandes consequências, já que ficaram preciso num buraco, onde danificaram o radiador. Agora, Tanak vai tentar repetir o feito da Sardenha e da Finlândia, e vencer de novo.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) começou e termina o dia isolado no quarto lugar, ainda que bem mais só, depois do abandono de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) na PE10, quando capotaram e saíram de estrada para um buraco de onde já não saíram. Eram quintos a 18.8s de Lappi.

Deste modo, quem está numa posição bem melhor que a exibição são Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) que depois do ‘desastre’ da Finlândia, têm que terminar esta prova e readquirir confiança. Pelo meio estão a travar uma boa luta com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) pelo quarto lugar, mas com uma ‘ajuda’ da polícia local, que mandou parar numa ligação do francês, que penalizou e perdeu a posição para o piloto da Hyundai. Estão agora separados por 14.3s e este é mais um bom duelo para seguir no último dia de prova.

Depois dos problemas de caixa de velocidade de ontem, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) têm feito uma prova solitária no sexto lugar, mesmo com problemas com o sistema híbrido que funciona de forma intermitente. Tendo em conta a margem para a frente e para trás, não faz diferença nenhuma em termos de classificação, só mesmo no semblante do simpático piloto no final de cada troço.

Excelente sétimo lugar da geral para o líder do WRC2 Open, Stéphane Lefebvre que se mantém intocável na frente da competição, com uma margem de cerca de 20 segundos para Andreas Mikkelsen.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) começaram o dia em sexto lugar, mas na PE10 deram um toque, mudaram uma roda mas ficaram com danos na suspensão que os fez cair muito na classificação geral. Conseguiram levar o carro até à assistência, mantêm-se em prova, mas muito atrasados.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) regressaram hoje, venceram alguns troços, mas só lhes resta esperar pela PowerStage para tentar levar alguns pontos para casa.

