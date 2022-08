WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE14: Elfyn Evans vence, mas Thierry Neuville controla | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a especial, bateram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) por 0.5s, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) por 1.7s com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a 2.8s, eles que de manhã não realizaram o troço, o que foi interrompido devido ao acidente de Craig Breen, e por isso fora mais cuidados. Seja como for, a margem é boa e não vale a pena o risco. esse tem que ser assumido por quem o persegue.

Desta forma, o avanço de Neuville para Tanak caiu para 17.2s com Evans 3.2s mais atrás.

