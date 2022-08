WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE1: Kalle Rovanperä começa na frente, piões para Neuville e Breen | AutoSport

Estradas que depressa ficam muito sujas devido aos cortes permitiram, aliado à sua já habitual rápida pilotagem, que Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) sejam os primeiros líderes do Rali de Ypres/Bélgica. Para isso muito contribuíram dois erros de duas duplas, também favoritas a vencer neste rali: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1)Thierry Neuville tiveram uma ligeira saída e perderam 10.6s, enquanto

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) fizeram um pião de 360º e cederam 14.2s para a frente. Assim de repente, já deram avanço a Rovanpera, e não é muito provável que este se faça rogado com isso…

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram segundos a 2.5s, o piloto queixou-se da estrada suja, e isso é absolutamente normal aqui. O líder do campeonato vai beneficiar disso em toda a manhã e esse é um ‘avanço’ que os seus adversários não gostariam nada de lhe dar.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram terceiros a 3.0s, com o piloto a queixar-se já: “Não estou nada à vontade, na verdade, estou a ‘lutar’ bastante”. Com o carro, presumimos…

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos a 5.2, na frente de

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), Neuville é sexto, na frente de

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), com Craig Breen na frente de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), que depois de tudo o que lhe sucedeu na Finlândia, começou cauteloso.

