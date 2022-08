WRC, Rali de Ypres/Bélgica: Mais um acidente para Craig Breen | AutoSport

As coisas para Craig Breen vão de mal a pior! Depois do seu acidente no Rali da Finlândia em que foi fortemente criticado pelo seu chefe de Equipa, Richard Millener, colocaram-lhe ainda mais pressão numa prova em que se sabia à partida que poderia obter um bom resultado, pois é dos poucos ralis que conhece bem e tem disputado várias vezes.

Contudo, as coisas ontem não lhe correram a contento, arriscaram na escolha de pneus de modo a tentar virar o ‘jogo’ a see favor, mas a opção correu mal e com isso ficaram (ainda) mais longe da luta na frente. Hoje, no segundo troço do dia, e enquanto se tentava aproximar de Esapekka Lappi na luta pelo quarto lugar, novo acidente, curiosamente no mesmo sítio onde o seu colega de equipa Adrien Fourmaux, quase ‘ficou’.

O troço foi interrompido, vamos ver quem já estava a rodar e quem vai ter tempos ‘nominais’.

Para Richard Millener, que foi prontamente entrevistado pela WRC TV: “O ritmo era bom, mas foi apanhado pela vala…”, disse, referindo-se também ao extintor de Gus Greensmith que foi usado para apagar um pequeno foco de incêndio no carro. Todas as equipas têm de ter, sempre, um extintor funcional no carro, e por isso Millener diz: “vamos ver o que se pode fazer…”. É que a M-Sport pode perder dois carros num só acidente… por causa da falta do extintor. Sem ele, Greensmith não pode prosseguir, mas os regulamentos devem contemplar este caso…