WRC, Rali de Ypres/Bélgica, Kalle Rovanpera: nota otimista ‘causou’ acidente | AutoSport

Kalle Rovanperä revelou que o seu acidente se deveu a uma nota que era demasiado otimista, facto que levou o piloto a entrar depressa demais na curva, o carro saiu da trajetória, foi à berma e o acidente deu-se. O jovem finlandês liderava no final da PE1 com 2.5s de avanço para Elfyn Evans, mas a saída de estrada resultou em vários capotanços, mas sem consequências físicas para a dupla Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen.

Já do Toyota GR Yaris Rally1 não se pode dizer o mesmo: “Foi numa zona de curva contracurva, e na segunda tinha uma nota demasiado otimista, pensava que era uma curva curta, mas não era e quando curvei saímos largo e fomos para a vala, e capotámos várias vezes”.

O arranque da especial foi atrasado, alegadamente devido a problemas com a cronometragem, houve algum nervosismo, pneus que arrefeceram demais, mas Rovanpera

clarifica: “Sim, mas rodámos 10km até sair pelo que nada teve a ver com isso, aí já não afetava. A confusão no início não foi agradável, mas não deve ter afetado mais”, disse Rovanperä.