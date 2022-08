WRC, Rali de Ypres/Bélgica: Erro do navegador ‘atrasa’ Elfyn Evans | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) vão para o segundo dia do Rali da Bélgica com 13.7s de atraso para o líder, Thierry Neuville, depois de no penúltimo troço do dia estarem em terceiro mas a 0.7s do líder.

Na PE6 um furo lento que não teve grandes consequências em termos de tempo perdido, mas que despoletou uma situação pouco usual: a equipa tinha apostado em levar uma mistura de vários compostos de pneus, para piso molhado e seco, mas a chuva prevista não se concretizou, e quando surgiu o furo tiveram que substituir a roda com o pneu para piso molhado, o que deixou o carro muito ‘nervoso’ para o último troço do dia, que levou à ‘tal’ perda de 3.0s a que se juntou uma penalização de 10 segundos, devido a um minuto de atraso num controlo, num raro erro de Scott Martin, o navegador: “foi um erro infeliz, mas um em quatro anos não é assim tão mau”, disse Elfyn Evans, que continua confiante na possibilidade de recuperar face aos dois pilotos da Hyundai.