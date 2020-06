WRC: Rali de Ypres apresenta proposta para receber mundial

O Campeonato de Mundial de Ralis procura colmatar o restante do calendário, que sofreu alterações devido à pandemia coronavírus (COVID-19).

Assim, o Rali de Ypres apresentou uma proposta com 13 etapas, num total de 352.5km cronometrados. Com apenas três ralis feitos, sendo que o México teve de ser encurtado, o responsável pelos rali da FIA, Yves Matton, procura outras soluções para o calendário do WRC.