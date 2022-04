WRC, Rali de Portugal: Vários candidatos a vencer… | AutoSport

Entre os 100 inscritos do Rali de Portugal, estão 12 carros Rally1, e daí, se nada de estranho se passar, será daí que sairá o novo vencedor da prova.

Na luta pela vitória absoluta, onde os carros da categoria Rally 1 serão naturalmente protagonistas, perfilam-se vários candidatos, mas com dois pesos-pesados da disciplina a sobressaírem.

Kalle Rovanperä será o primeiro na estrada, na frente de Thierry Neuville, Craig Breen, Sébastien Loeb, Ott Tänak, Gus Greensmithm Takamoto Katsuta, Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Dani Sordo. Estes três últimos terão uma boa vantagem no primeiro dia, pois têm sete, oito e nove, Rally1, respetivamente a limpar-lhes a estrada.

Mesmo não competindo desde o Rali de Monte Carlo, Sébastien Loeb é o quarto na estrada e logo atrás tem Ott Tanak. Não acreditamos que Gus Greensmith e Takamoto Katsuta tenham capacidade para vencer a prova pelo que, Sordo, Evans e Ogier partem com bom benefício, ainda que o espanhol esteja sem ritmo, anda sempre muito bem em Portugal,

Tanak e Loeb têm uma posição razoável, com três e quatro Rally1 à frente, mas Rovanpera, Neuville e Breen deve ter um 1º dia mais complicado. Será curioso ver como termina essa 1ª etapa. Claro que tudo isto é no pressuposto de estar o piso seco. Se chover antes ou no 1º dia (ou em todos) a ‘música’ é outra…

Na lista, como se sabe, estão Sébastien Loeb (navegado por Isabelle Galmiche, em Ford Puma Rally 1) e Sébastien Ogier (acompanhado por Benjamin Veillas, em Toyota GR Yaris Rally 1). O facto de ambos os pilotos terem escolhido a prova portuguesa no seu calendário de participações pontuais, diz muito do estatuto do Vodafone Rally de Portugal.

Em conjunto, os dois franceses registam sete triunfos na prova portuguesa (dois de Loeb e cinco de Ogier), currículo mais do que suficiente para que possam ser apontados como dois dos principais favoritos ao triunfo. Aliás, quem sabe se não reeditam a frenética luta pela vitória do último Rally de Monte Carlo, a prova inaugural do WRC deste ano.

Muitos candidatos à vitória

Com a mira apontada para a vitória também partem as duplas da Toyota Gazoo Racing WRT, Kalle Rovanperä/Jonne Haltunnen – atuais líderes do Campeonato de Pilotos e Navegadores, após a vitória em dois dos três ralis já disputados (Suécia e Croácia) – e Elfyn Evans/Scott Martin, a dupla vencedora da edição do ano passado do Vodafone Rally de Portugal, mas que esta época ainda anseia por um bom resultado, algo que a dupla do quarto Toyota GR Yaris Rally 1, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston, também pretende alcançar.

Expectativas elevadas tem também a equipa Hyundai Shell Mobis WRT, até pelo valor da sua tripla de pilotos que alinhará no Hyundai i20 N Rally 1: Thierry Neuville/Martjin Wydaeghe, Ott Tänak/Martin Järveoja (Campeões do Mundo em 2019) e a dupla Dani Sordo/Candido Carrera, que voltará a ser um dos pretextos para uma autêntica “invasão” espanhola de aficionados da modalidade.

Do lado da M-Sport Ford WRT, para além de Loeb/Galmiche, também Craig Breen/Paul Nagle poderão ter uma palavra a dizer na discussão das primeiras posições, algo que os colegas de equipa aos comandos dos Ford Puma Rally 1 oficiais – Adrien Formaux/Alexandre Coria, Gus Greensmith/Jonas Andersson e Pierre Louis Loubet/Vincent Landais – pelo menos no campo teórico, terão mais dificuldade em fazer.

Independentemente de quem seja o vencedor e de quem, adicionalmente, somar mais pontos na Power Stage, as emoções estão sempre garantidas.

Não só porque se trata de uma prova sempre de grande imprevisibilidade no que aos resultados diz respeito, mas também porque a variação das condições atmosféricas, a ordem de partida do primeiro dia e as escolhas de pneus, prometem ser decisivas e baralhar facilmente os resultados, numa prova que regista, desde já, um novo recorde viaturas da categoria “Rally 1” à partida de uma prova do WRC, nada mais, nada menos, que 12!