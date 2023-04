WRC: Rali de Portugal vai renovar contrato por mais dois anos | AutoSport

Um dos aspetos mais interessantes da apresentação do Rali de Portugal foi o facto de Carlos Barbosa, Presidente do ACP ter revelado que o estão prestes a assinar novo contrato com o Promotor para a manutenção do Rali de Portugal mais dois anos no WRC.

Numa altura em que cada vez mais provas pretendem entrar na competição esta é uma excelente notícia para os adeptos portugueses: “vai haver só oito provas europeias porque há muitos países que querem entrar, mas nós continuamos com o Rali de Portugal no Campeonato do Mundo e não há como Portugal, temos as melhores especiais do mundo em termos de competição, em termos de condução, em velocidade, dificuldade, e depois temos algo que é apaixonante que é o público. Nós e a Finlândia devemos somos os ralis que têm mais espectadores. Hoje em dia é quase impossível fazer um Campeonato do Mundo em que nas provas europeias o Rali de Portugal não esteja incluído, e essa é a razão pela qual vamos assinar muito brevemente mais dois anos”, disse Carlos Barbosa, Presidente do ACP.