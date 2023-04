WRC, Rali de Portugal: Um milhão de pessoas viu a prova ao vivo em 2022 | AutoSport

Os números do Rali de Portugal não deixam dúvidas. A prova portuguesa é um dos eventos mais vistos ao vivo do nosso país, levando muitos portugueses para a estrada, mas não só. As estatísticas revelam que pessoas de outros países fazem questão de vir ao nosso país ver ralis.

Cerca de um milhão de espetadores assistiu ao vivo à prova em 2022, e entre estes mais de 273 mil eram oriundos de países como Espanha, França, Reino Unido, Finlândia, Itália, Suécia, Irlanda, Alemanha, Polónia ou Estónia, entre outros. Em média, os turistas estrangeiros que visitaram o rali permaneceram quase três noites em Portugal (2,75 noites), com 86 % a mostrarem vontade de regressar ao país no verão e 63 % no inverno. O Rali de Portugal é uma porta aberta para atraís mais turistas e esse potencial tem sido explorado de forma positiva.