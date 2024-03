WRC, Rali de Portugal: troços e horários já são conhecidos | AutoSport

Já é conhecido o percurso do Rali de Portugal deste ano, num traçado que tem algumas alterações significativas que já se anteviam. A super especial da Figueira da Foz passa a abrir a prova na quinta feira, 9 de maio, o rali prossegue no dia seguinte em direção a Mortágua, que este ano tem duas passagens, a abrir e a fechar o dia de sexta-feira. A razão é simples: é que por uma questão de ligações não fazia sentido fazer os troços da Lousã, Góis e Arganil e voltar a Mortágua, mas sendo no arranque e no fim do dia tem lógica em termos de ligações.

No segundo dia, sábado, mais nove troços, dupla passagem por Felgueiras, Montim, Amarante e Paredes, e por fim, Lousada. No domingo duas passagens por Cabeceiras de Basto e duas por Fafe, a segunda, como habitualmente, a Power-Stage. O dia de sábado fica um pouco mais fácil, apenas com os 37,24 Km de Amarante a destacar-se, face aos restantes mais curtos troços desse dia, por troca com domingo que fica bem mais difícil face a 2023, com duas passagens por Cabeceiras de Basto. Ao invés de se concentrar a maioria das dificuldades no sábado, ‘dividiu-se’ com domingo.