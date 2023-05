WRC, Rali de Portugal, Thierry Neuville: “os organizadores fizeram um trabalho incrível e também aos espectadores” | AutoSport

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe perderam a esperança de subir ao pódio devido a um problema no turbo do seu Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, depois duma prova em que não andaram longe da frente, mas em que nunca encontraram o equilíbrio e a confiança necessária no carro para andar mais depressa. Sem o problema mecânico iriam terminar no pódio, mas ‘pedalada’ para Kalle Rovanpera nenhum Hyundai mostrou ter: “Resumindo, os ralis são isto mesmo – cheios de altos e baixos. É uma das disciplinas mais cruéis dos desportos motorizados, se não mesmo do desporto em geral. Por vezes, temos de enfrentar situações como esta da falha do turbo, mas nunca é fácil. O Martijn e eu investimos muita energia e esforço, mas voltamos para casa com muito poucos pontos e não com o resultado que procurávamos, pelo que estamos muito desapontados com isso. Os ralis só terminam quando terminam e hoje pagámos o preço. Quero dar uma salva de palmas aos organizadores, que fizeram um trabalho incrível, e também aos espectadores. Foram perfeitos, pelo que, no mínimo, gostámos disso. Um fim-de-semana para esquecer; vamos ver o que conseguimos fazer na Sardenha.”