WRC, Rali de Portugal: Thierry Neuville é o primeiro líder | AutoSport

A Super Especial de Coimbra (2.82 km), percorrida pelas ruas da cidade dos estudantes, foi brindada com um mar de gente a ver de perto as máquinas do Rali de Portugal. Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foi o mais rápido com o tempo de 2:37.9. Ott Tanak / Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) ficaram a 0.6 segundos da referência e Craig Breen / Paul Nagle (Ford Puma Rally1) completaram o top 3. Gus Greensmith / Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) e Sébastien Ogier / Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) completaram o top 5.

As diferenças são curtas, como é esperado numa especial deste tipo com os dez primeiros a caberem em 4.4 seg.

Amanhã os pilotos terão pela frente 8 especiais num exigente dia, sem assistência, o que obrigará a uma gestão criteriosa por parte dos pilotos.

Neuville: ” Uma especial de abertura realmente agradável – é bom ver as multidões novamente porque os últimos três anos não têm sido tão bons nesse aspeto. Esperemos que seja uma grande luta este fim-de-semana”.

Tanak: “A maior parte do campeonato é em gravilha e é bom começar aqui. Portugal é um evento fantástico, com estradas rápidas. Sempre gostei deste rali, por isso espero que o possamos desfrutar a partir de amanhã”.

Resultados AQUI