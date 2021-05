WRC, Rali de Portugal, Takamoto Katsuta: Quem o viu e quem o vê… | AutoSport

Takamoto Katsuta é um dos pilotos que sai de Portugal com uma aura diferente de quando cá chegou. Há algum tempo que se notam melhorias na pilotagem do jovem japonês, mas nunca como neste Rali de Portugal se viu um Takamoto tão forte.

O quarto lugar que alcançou ainda não é a sua valia no plantel atual do WRC, mas para lá caminha a passos largos. A forma como ‘moeu’ a cabeça durante todo o dia de sábado a Sébastien Ogier é um bom exemplo disso, e quando o ouvimos no domingo aos microfones da WRC TV percebemos que foi “aconselhado” a não apertar muito com o Ogier, não porque o francês não tivesse andamento para de se desenvencilhar do japonês, mas porque tinha que arriscar bem mais do que estava a fazer, e não havia necessidade.

As palavras de Latvala na conferência de imprensa são notórias: “O Taka fez um ótimo fim-de-semana. Estamos realmente satisfeitos com os passos que ele foi capaz de dar. No domingo de manhã, dissemos-lhe, basicamente ele estava a lutar com Seb – e isso foi muito interessante de ver – mas eu disse-lhe que os fatores que tínhamos estado a falar com a equipa, Sébastien tinha dois pneus macios novinhos em folha e tinha pneus melhores do que ele.

disse-lhe para pensar em assegurar o quarto lugar que seria o seu melhor resultado de sempre até aqui (ndr, como foi). O seu tempo de ir ao pódio chegará. Penso sob essa perspetiva e penso que ele quis assegurar o quarto lugar pois fez uma condução inteligente”.

Basicamente, já se percebeu que Takamoto Katsuta já não é o piloto tão irregular da época passada. Para ter Latvala a pedir ao japonês que tirasse o pé, basicamente foi o que aconselhou, é porque o finlandês sabia que Takamoto seria capaz de roubar o terceiro lugar a Ogier. já não comete erros de grande visibilidade, nem tem grandes dramas. E ainda pode melhorar muito. Não nos admiramos que suba à equipa oficial da Toyota em 2022, Evans, Rovanpera e Katsuta, com Ogier a fazer algumas provas. Vamos ver.