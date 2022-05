WRC, Rali de Portugal: super especial de Lousada foi ‘ponto alto’ | AutoSport

Os adeptos a cantar o Hino de Portugal na Super especial de Lousada foi um dos pontos altos deste Rali de Portugal. Algo semelhante, a tantas vozes, normalmente só quando joga a seleção nacional, mas Lousada desta feita foi (ainda) mais especial. É arrepiante ouvir o hino cantado por tanta gente, e quando a isso se juntam os ralis…

Desde 1991, há 31 anos (com interrupções pelo meio, 16 vezes no total) que Lousada abrintalha, embeleza, se preferir, o Rali de Portugal. Não há outra igual no WRC, muito menos com a mesma ligação entre os adeptos e os concorrentes. É algo mesmo especial.