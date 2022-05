WRC, Rali de Portugal: super especial de Coimbra foi um êxito | AutoSport

A super especial de Coimbra foi bastante mais interessante do que se antevia. Há sempre receio do espetáculo que é proporcionado neste tipo de especiais, mas o que se viu foi bom, o percurso foi bem escolhido, apesar de várias zonas muito estreitas. E não foi só nas rotundas que se viu espetáculo, já que os pilotos do WRC espreitam sempre uma nega para poderem ser mais rápidos e foi exatamente isso que fizeram.

Quanto ao público, alguns temiam não poder ver grande coisa, porque os bilhetes para as bancadas eram poucos, mas basta ver os vídeos para comprovar que essa ideia era errada.

A organização gostou da estreia desta Super Especial de Coimbra no Rali de Portugal, e para a história fica Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) como o mais rápido no troço do ‘Portugal dos Pequenitos’, que também ficou marcado pelas exibições dos carros que marcaram a história do WRC nos últimos 50 anos, com destaque para os Grupo B.

Destaque ainda para a presença de pilotos como Walter Röhrl, em paralelo com André Villas Boas e Filipe Albuquerque.