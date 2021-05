WRC, Rali de Portugal: Stage Flash PE9 Vieira do Minho | AutoSport

Ogier, Sordo, Tanak, Fourmaux, Evans, Katsuta e Gresmith optaram por 2 pneus de mistura dura e 4 de macia; Neuville escolheu 5 duros e Rovanpera 3 macios e 3 duros. Ott Tanak foi o mais rápido na classificativa e aumentou a sua vantagem na liderança do rali de 6.0s para 13.5 em relação a Elfyn Evans.

Car 11. NEUVILLE/WYDAEGHE: “Estou com pneus duros e o piso estava bastante escorregadio. Quero guardar os meus pneus macios para amanhã”.

Car 16. FOURMAUX/JAMOUL: “O pedal do acelerador ‘colou’ e o carro ficou inguiável. Só tinha que travar, porque era fácil cometer erros, mas foi muito difícil”.

Car 44. GREENSMITH/PATTERSON: “Senti que fiz uma classificativa muito boa e sem problemas. O carro está perfeito. Estou muito satisfeito”.

Car 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: “”Não tenho guiado muito com três pneus de uma mistura [macia] e um de outra diferente [dura]. Precisava de ter mais experiência nessas circunstâncias. Portanto, foi uma classificativa complicada”.

Car 1. OGIER/INGRASSIA: “O troço estava bastante escorregadio e não me senti muito confortável, mas as condições são iguais para todos. Veremos se conseguimos fazer alguma coisa no carro, a nível de afinação”.

Car 18. KATSUTA/BARRITT: “Está tudo bem… Foi uma classificativa difícil, pois o piso estava mais escorregadio do que eu esperava. Tentei fazer boas trajetórias e evitar cometer erros. Tive muitas cautelas”.

Car 6. SORDO/ROZADA: “Havia nevoeiro a meio da classificativa e cometi alguns pequenos erros, mas vamos continuar a dar o máximo”.

Car 33. EVANS/MARTIN: “As sensações são boas. O equilíbrio do carro ia mudando consoante os níveis de aderência, mas no geral foi uma boa classificativa”.

Car 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: “Senti-me muito bem na classificativa. Estou muito mais satisfeito hoje com o comportamento do carro do que ontem, pois agora reage de forma natural, o que é bom”.

Car 22. LAPPI/FERM: “Não foi um troço muito complicado em termos de condições do piso. Agora estou 100 por cento satisfeito com o carro, mas temos que nos aguentar”.

Car 25. GRYAZIN/ALEXSANDROV: “Precisava de mais potência do motor, mas o turbo deve estar com algum problema. Não foi uma boa classificativa, temos de ver o que se passa”.

Car 24. SUNINEN/MARKKULA: “A classificativa estava escorregadia, mas correu-me bem. A estratégia é continuar a impor um ritmo forte”.