WRC, Rali de Portugal: Stage Flash PE8 | AutoSport

Ott Tänak foi o mais rápido e reforçou para seis segundos a vantagem sobre o segundo à geral neste 54.º Vodafone Rally de Portugal, Elfyn Evans.

Carro 1. OGIER/INGRASSIA: “É bom estar aqui, esta pista de ralicross é especial para nós em frente a tantos fãs. Foi um dia difícil, pelo que estou feliz por ter acabado, abrir a estrada. Vamos ver o que conseguimos fazer amanhã, com alguns carros à nossa frente”.

Carro 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: “É um pouco estranho guiar perante público. Foi um dia exigente – aconteceram tantas coisas e tantos problemas. Agora, estou ansioso por um pouco de descanso, antes de começar de novo amanhã”.

Carro 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: “Hoje não foi bom para nós, mas amanhã será vai ser verdadeiramente longo e traiçoeiro. Vai ser interessante de ver – com a escolha dos pneus, vai ser um dia difícil”.

Carro 18. KATSUTA/BARRITT: “A sensação não é a melhor. Foi um dia realmente duro, mas tudo bem, desfrutei muito. Tentei várias coisas diferentes e por vezes andei no limite do carro”.

Carro 16. FOURMAUX/JAMOUL: “Nesta especial, as sensações foram mesmo boas com tantos fãs, mas houve má condução da minha parte. Vamos ver como será amanhã”.

Carro 44. GREENSMITH/PATTERSON: “Penso que desde que o Chris (Patterson) se tornou meu navegador me mostrou as áreas em que tenho de mudar. Trabalhámos muito arduamente e a progressão foi muito rápida do que esperava. Gostei muito e foi pena o furo”.

Carro 6. SORDO/ROZADA: “Não forcei aqui nem na especial anterior. Tive um furo na autoestrada e agora só tenho um pneu para o caminho de regresso ao parque da assistência. Não quero mais furos”.

Carro 22. LAPPI/FERM: “É sempre bom ter uma luta dentro da equipa e também ver algum público. É tão bom ver público”.

Carro 25. GRYAZIN/ALEKSANDROV: “Amanhã, tudo depende. Temos de contar os pneus, porque é muito difícil. E os mesmo no domingo”.

Carro 24. SUNINEN/MARKKULA: “Foi um dia muito bom para nós, e o dia foi bastante traiçoeiro. Muitas zonas duras, mas ainda assim estamos num bom lugar. Perdemos 10 segundos no pó, pelo que vamos ver se os conseguimos recuperar”.

Carro 30. SOLBERG/JOHNSTON: “Ganhei (o meu duelo) e foi divertido, tentei dar espetáculo”.