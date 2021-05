WRC, Rali de Portugal: Stage flash PE6 Arganil 2 | AutoSport

Ott Tänak assina a sua segunda vitória em especiais. Dani Sordo mantém a liderança.

Car 1. OGIER/INGRASSIA: “Não sei em que posição estou agora. Não tenho tido um mau dia. Já esperava estas dificuldades. Vamos ver quantos carros teremos à nossa frente amanhã, ou irá ser muito difícil.”

Car 11. NEUVILLE/WYDAEGHE: “Tive mais uma vez uma especial muito limpa. Não tenho a certeza de poder ir mais depressa, porque depois começo a derrapar demasiado e o que quero é ser eficiente.”

Car 33. EVANS/MARTIN: “Não é fácil. Se estiver atrás do Thierry então não é um bom tempo. Digamos que não nos assenta que nem uma luva – possivelmente precisamos de fazer alguns ajustes aqui ou ali.”

Car 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: “Está tudo bem, mas tive um furo na especial anterior, por isso fiquei com menos um pneu e estou ligeiramente limitado agora.”

Car 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: “Correu muito mal, para ser honesto. Tivemos alguns problemas com os pneus. Não estão a funcionar bem, o que me obrigou a ter algumas cautelas.”

Car 18. KATSUTA/BARRITT: Cedeu o quarto lugar da geral a Evans e é agora quinto. “É um bom dia, embora com altos e baixos. Preciso de fazer mais algumas melhorias. Sinto que ainda me falta qualquer coisa.”

Car 16. FOURMAUX/JAMOUL: “A especial é fantástica e tivemos um bom ritmo, mas deixei o carro ir abaixo num gancho e tive também de levantar o pé nas retas devido a um problema no motor. Espero que consigamos terminar a etapa.”

Car 44. GREENSMITH/PATTERSON: “Estou muito feliz com este tempo, porque é basicamente a minha primeira passagem depois dos problemas desta manhã. É respeitável, mas não estivemos assim tão próximos nas duas especiais desta tarde.”

Car 6. SORDO/ROZADA: “Precisei de pilotar devagar, porque tive um problema com os dois pneus dianteiros na primeira especial. Tenho dois pneus que estão um pouco usados e precisei de gerir essa situação para terminar.”

Car 21. BULACIA/OHANNESIAN: “As sensações estão melhores. Melhorámos o nosso set-up. Estou a desfrutar destas belíssimas especiais portuguesas.”

Car 22. LAPPI/FERM: “Para ser sincero, está tudo bem. Gostaria de estar no comando, mas eu gosto disto, da própria corrida em si.”

Car 23. ØSTBERG/ERIKSEN: “Sinto-me bastante mal. Não está a ser um rali onde podemos tirar prazer das classificativas. É tudo sobre competição. Não me sinto capaz de estar no ritmo nas especiais. Preciso de resolver isso. Não posso disputar um rali inteiro desta forma.”

Car 24. SUNINEN/MARKKULA: “Esta a ser uma boa luta.”

Car 25. GRYAZIN/ALEXSANDROV: “Acho que com a nossa estratégia ganhámos esta especial. Foi muito bom. Agora venha a próxima.”