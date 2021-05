WRC, Rali de Portugal, Stage Flash PE19 Felgueiras | AutoSport

Car 11. NEUVILLE/WYDAEGHE: Adotou um modo de gestão na especial para preservar os pneus para a Wolf Power Stage.

Car 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: Poupou os pneus para a Wolf Power Stage, imprimindo um ritmo bastante calmo.

Car 16. FOURMAUX/JAMOUL: Bateu Greensmith por 1.5s na discussão do quinto lugar. Está a 5.2s do britânico à entrada para a Wolf Power Stage.

Car 33. EVANS/MARTIN: A terceira vitória em especiais esta manhã dá ao galês a liderança por 26.2s, à entrada para a Wolf Power Stage.

Car 22. LAPPI/FERM: O finlandês lidera com uma vantagem de 1m34.7s.

Car 35. KAJETANOWICZ/SZCZEPANIAK: Lidera o WRC3, após superar Rossel esta manhã.