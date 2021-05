WRC, Rali de Portugal: Stage Flash PE18 Fafe 1 | AutoSport

Car 11. NEUVILLE/WYDAEGHE: “Foi uma espécie de treino, só que o piso não estava limpo. A segunda passagem [power stage] deve ser melhor.”

Car 1. OGIER/INGRASSIA: “Estou a poupar os pneus para a power stage. É a única forma que tenho de conseguir somar mais alguns pontos”.

Car 33. EVANS/MARTIN: “Sinto-me satisfeito, está tudo a decorrer bem nesta etapa.”

Car 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: “Espero que possamos desfrutar na próxima passagem. Precisamos tentar e vamos dar tudo na power stage”.

Car 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: “”Foi bastante complicado. Havia mais aderência do que eu esperava, mas não dei o máximo.”

Car 18. KATSUTA/BARRITT: “Fiz a classificativa em ‘modo’ de segurança. Não faço ideia do que serei capaz na power stage, mas tentarei evoluir alguma coisa tendo em vista o futuro”.

Car 16. FOURMAUX/JAMOUL: “Está tudo bem. Hoje tentei algo de novo com os pneus, mas acho que não funcionou. Faz parte, porque é a minha primeira vez aqui, em Fafe”.

Car 44. GREENSMITH/PATTERSON: “Está muito escorregadio. Às vezes senti o carro como se estivesse parado”.

Car 6. SORDO/ROZADA: “Não fiquei satisfeito com o meu desempenho na primeira classificativa, mas vou continuar a dar o máximo até ao fim. O carro está com a traseira muito instável, por falta de aderência. É difícil conduzir nessas circunstâncias, mas não posso fazer nada”.

Car 22. LAPPI/FERM: “Foi mesmo bonito. A aderência é um pouco melhor do que eu esperava e pude diverter-me.”

Car 24. SUNINEN/MARKKULA: “Estava escorregadio. Decidi utilizer dois pneus duros, era o que tinhamos que fazer”.

Car 23. OSTBER/ERIKSEN: “Estamos a dar o máximo, mas não me sinto muito confortável com a afinação do carro que escolhemos”.

Car 25. GRYAZIN/ALEKSANDROV: “Não creio que seja possível alcançar o Ostberg. Veremos nas próximas classificativas”.