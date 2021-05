WRC, Rali de Portugal: Stage Flash PE16 Felgueiras | AutoSport

Evans ganhou 9.6s ao principal rival, Dani Sordo, distanciando-se na liderança da prova. O espanhol assume ter cometido alguns erros.

Car 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: “Estou a experimentar algumas coisas ao nível da suspensão e geometria do carro. Coloquei pneus duros para poupar os macios. Tive que conduzir mais devagar.”

Car 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: “Estou apenas a conduzir ao longo das especiais. O meu foco é a Power Stage.”

Car 16. FOURMAUX/JAMOUL: “Esta especial é espetacular. É como esquiar, para ser honesto. Tive uma condução limpa, mas estou a ter dificuldades com os pneus. Penso que estão no fim, por isso vai ser um longo dia.”

Car 44. GREENSMITH/PATTERSON: “Quisemos ser cautelosos. Há muitas zonas onde podemos cometer erros. Agora podemos aumentar o ritmo.”

Car 18. KATSUTA/BARRITT: “É uma especial complicada e escorregadia. Não foi uma boa condução.”

Car 1. OGIER/INGRASSIA: “Foi uma especial complicada. Não estive verdadeiramente ao ataque, a especial tinha várias curvas com inclinação contrária, onde era muito fácil perder o controlo do carro.”

Car 6. SORDO/ROZADA: “Não estou satisfeito. Cometi alguns erros, era uma especial muito difícil. Não quero cometer erros, mas, ao mesmo tempo, quero continuar a pressionar.”

Car 33. EVANS/MARTIN: “Ganhei uma boa vantagem. Mas foi difícil, não há tanta aderência quanto esperávamos e o piso é duro. Mas, no geral, estou satisfeito.”

Car 22. LAPPI/FERM: “A pressão é para manter o carro na estrada. Há muitas variações de inclinação no troço. Temos de tentar estar do lado certo.”

Car 24. SUNINEN/MARKKULA: Fez um pião e um teve um furo no pneu dianteiro direito.