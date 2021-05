WRC, Rali de Portugal, Stage flash PE14 Amarante 2 | AutoSport

Elfyn Evans é o novo líder. Ott Tänak teve problemas de suspensão e já não alinha na Super Especial Porto-Foz, a última do dia. Kalle Rovenperã não partiu para a esta especial, devido a problemas de motor no Toyota Yaris.

Car 16. FOURMAUX/JAMOUL: “Foi a especial mais difícil do rali. É muito complicado manter uma trajetória limpa porque as rodas estão sempre a perder tração, o piso está muito solto. Estou a aprender e é interessante conseguir encontrar forma de melhorar o ritmo, mesmo nestas condições.”

Car 44. GREENSMITH/PATTERSON: Problemas com o pedal do acelerador. “Sabemos onde está o problema, mas não há nada que possamos fazer. O problema surge de forma intermitente. Ainda temos amanhã para nos divertirmos.”

Car 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: Não partiu. Problemas de motor.

Car 1. OGIER/INGRASSIA: “Amanhã é um dia longo. Decidimos poupar os nossos pneus macios para amanhã e ele (Katsuta) não o fez. Vamos ver como corre.”

Car 18. KATSUTA/BARRITT: “Numa curva apertada para a esquerda havia alguns pedregulhos no chão e saí largo. Aí havia uma árvore e bati-lhe de fugida. Felizmente conseguimos continuar.”

Car 6. SORDO/ROZADA: “Eu ataquei, mas o Elfyn foi bastante rápido. Honestamente, tentei, mas não consegui.”

Car 33. EVANS/MARTIN: “É uma pena para ele (Ott). Ele estava a fazer um grande rali até agora. Estou satisfeito com a minha especial, para ser sincero. Há ainda algumas classificativas complicadas amanhã.”

Car 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: Teve problemas na suspensão traseira do lado direito, com a roda a ficar solta.

Car 30. SOLBERG/JOHNSTON: Fez meio pião. Esteve parado algum tempo no troço mas conseguiu terminar.