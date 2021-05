WRC, Rali de Portugal: Stage Flash PE11 Amarante | AutoSport

Ott Tänak foi o mais rápido. Thierry Neuville teve problemas e não arrancou na sua posição de partida. Partiu para a especial com 16 minutos de atraso e foi penalizado em 2m40s.

Car 11. NEUVILLE/WYDAEGHE: “Tivemos alguns problemas que não conseguimos resolver. Decidimos continuar, mas as coisas não parecem estar bem.”

Car 16. FOURMAUX/JAMOUL: “Muito bom, as especiais são incríveis e diverti-me bastante. (Primeiro na estrada) Não tinha trajetórias, foi uma especial que serviu para aprender e tentar algumas coisas, por isso estou satisfeito.”

Car 44. GREENSMITH/PATTERSON: “Falhei a travagem por 20/30 metros, mas ‘cravei’ o acelerador e consegui seguir. Tivemos alguns problemas que me obrigaram a parar o carro, vamos tentar resolver tudo na assistência. Não conseguia carregar devidamente no acelerador.”

Car 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: “Acho que a especial estava bastante limpa. Com três (pneus duros) e um (macio) não é fácil pilotar, mas tentei.”

Car 1. OGIER/INGRASSIA: “Para mim, a manhã não foi boa. Nas primeiras duas especiais, não tive o ritmo que gostaria. Cometemos alguns erros nas nossas escolhas esta manhã, mas continuamos na luta.”

Car 18. KATSUTA/BARRITT: “Tentei poupar os pneus nas secções de asfalto. O ritmo mudou e perdi algum tempo, por isso não foi uma boa pilotagem. Estou a tentar sobreviver a este dia mas, por outro lado, está tudo bem.”

Car 6. SORDO/ROZADA: “Estamos muito próximos da frente em todas as especiais. Esta foi difícil de gerir com os pneus, acho que perdi algum tempo em vários sítios. Mas não foi assim tão mau.”

Car 33. EVANS/MARTIN: “Nunca estive tão bem neste troço no passado, concentrei-me em fazê-lo de maneira bastante limpa. Pelo menos, parece ter funcionado.”

Car 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: “A primeira secção correu bastante bem. Tentei ser muito, muito cauteloso nesta especial em particular e a sensação é verdadeiramente boa.”

Car 22. LAPPI/FERM: “Pelo menos consegui ver os espectadores – quando temos um grande monte para subir e estamos limitados de potência, a subida faz-se lentamente.”