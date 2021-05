WRC, Rali de Portugal: Stage Flash PE10 Cabeceiras de Basto | AutoSport

Ogier fez meio pião, o que lhe custou alguns segundos. Os pisos estão húmidos devido à chuva ligeira que caiu durante a madrugada e início da manhã.

Carro 11. NEUVILLE/WYDAEGHE: “Foi mesmo horrível, o carro está inguiável. Temos de verificar, porque não o conseguia guiar, estava a andar de lado em todos os sítios. Talvez haja um problema”.

Carro 16. FOURMAUX/JAMOUL: “Tivemos problemas mas resolvemos, pelo que estou feliz. Esta foi uma classificativa agradável, mas não vim a forçar o máximo, mas vim a divertir-me. Tenho de ajustar um bocado o set-up para hoje, mas o carro está ótimo”.

Carro 44. GREENSMITH/PATTERSON: “Está a correr bastante bem. Aqui, lutei um pouco com o carro, mas está bom o suficiente”.

Carro 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: “Penso que não foi a melhor escolha de pneus: Quem vem atrás com quatro pneus macios está muito mais rápido, mas como não tínhamos mais pneus macios esquerdos, tivemos de poupar um para amanhã. Não é a condição mais fácil, mas está bem”.

Carro 1. OGIER/INGRASSIA: “Quero verificar algo que não está bem com o carro”.

Carro 18. KATSUTA/BARRITT: “Uma boa manhã até agora. Nesta classificativa tive melhores sensações no carro, depois de ter feito pequenas mudanças. Não corri grandes riscos, mas andei ainda assim a boa velocidade”.

Carro 6. SORDO/ROZADA: “Foi muito mau com os pneus. Mantive os macios e foi um grande erro. Parecia-me que estava a forçar muito os pneus e estava um pouco assustado”.

Carro 33. EVANS/MARTIN: “Vamos ver com corre. Vai ser interessante, agora, pelo que temos de esperar e ver”.

Carro 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: “A sensação geral é muito melhor. Nesta especial, talvez não tenha estado tão bom, mas vamos ser se conseguimos melhorar para as segundas passagens. Mas no geral, o carro está a rodar de forma suave”.

Carro 22. LAPPI/FERM: “Foi assim, assim. Não está 100 por cento perfeito, mas muito perto. Consigo gerir – está tudo sob controlo”.

Carro 25. GRYAZIN/ALEXSANDROV: “Temos apenas de sobreviver até à assistência. Está a ficar cada vez pior – não temos potência, é como se houvesse uma fuga no tubo do turbo”.

Carro 24. SUNINEN/MARKKULA: “Agora temos de ir a fundo (flat-out).”