WRC, Rali de Portugal: Stage Flash Mortágua | AutoSport

Sébastien Ogier vence a classificativa, Neuville perde mais de 3 minutos na sequência dos danos de uma forte batidela e Sordo tem problemas de motor e de pneus. Perante este cenário, Ott Tanak passa a ser o novo líder da prova.

Car 1. OGIER/INGRASSIA: “Foi mesmo um dia ruim. Não tenho a certeza qual a posição que terei amanhã na estrada, mas pelo menos deve ser melhor que hoje”.

Car 6. SORDO/ROZADA: “Perdi tempo porque o carro não arrancava e depois já no troço o motor voltou a calar-se. Como se isso não bastasse, os pneus estão mesmo no fim. Não tinha escolha, pois seria impossível atacar para manter a liderança do rali”.

Car 11. NEUVILLE/WYDAEGHE: Piloto da Hyundai bateu e ficou com o eixo traseiro direito danificado, perdendo 3m25s. “A ‘nota’ de andamento indicava uma zona muito rápida, mas quando cheguei à curva vi logo que não ia dar certo. Ainda tentei corrigir, mas já não consegui evitar bater. Vamos ver se consigo reparar os danos”, referiu Neuville.

Car 33. EVANS/MARTIN: Piloto galês da Toyota viu o seu desempenho prejudicado, perdendo 37 segundos, devido ao pó levantado pelo Hyundai de Neuville, quando seguia em dificuldades (braço da suspensão direita traseira partido) até ao final do troço.

Car 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: “Tivemos problemas com os pneus duros, por isso tivemos de usar os macios. Foi um dia muito, muito difícil”.

Car 18. KATSUTA/BARRITT: “O piso estava bastante escorregadio. Bati duas vezes na barreira que ladeava a estrada e perdi algum tempo. Amanhã tentarei andar rápido”

Car 16. FOURMAUX/JAMOUL: Sofreu um furo na roda traseira direita e fez um aparatoso “pião”, mas conseguiu terminar a classificativa.

Car 44. GREENSMITH/PATTERSON: “Foi uma classificativa terrível. Lutei ao máximo para obter um bom tempo”.