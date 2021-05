WRC, Rali de Portugal: Stage Flash 15, Porto-Foz | AutoSport

Car 16. FOURMAUX/JAMOUL: “É sempre difícil lutar em especiais longas. Diria que foi uma boa aprendizagem estar a abrir a estrada, mas perdemos seguramente tempo com isso para os nossos adversários.”

Car 44. GREENSMITH/PATTERSON: “Estou extremamente desapontado. Que posso fazer? Vou tentar recuperar algum tempo amanhã.”

Car 1. OGIER/INGRASSIA: “Amanhã será importante, porque hoje foi um dia difícil para nós.”

Car 18. KATSUTA/BARRITT: “Estou muito feliz. Foi um dia muito duro e debatemo-nos com algumas questões, mas estou aqui e isso é o mais importante. Hoje dei algum trabalho à minha equipa, por isso muito obrigado a todos. Vemo-nos amanhã.”

Car 6. SORDO/ROZADA: “Tive alguns problemas e não queria que o motor se ‘calasse’. Tive boas sensações e tentei fazer o máximo que podia. As minhas horas no karting estão a ser pagas agora.”

Car 33. EVANS/MARTIN: “Senti-me muito bem. Estou chocado por o Dani ter conseguido ser tão rápido aqui. Vamos ver amanhã, ainda é um dia complicado, mas hoje correu muito bem.”

Car 22. LAPPI/FERM: “Fizemos tantos piões! Passaram cinco anos desde a última vez que fiz piões com este tipo de carros. É que se cometemos um erro, vamos ficar a pensar nisso.”

Car 24. SUNINEN/MARKKULA: “Foi um ótimo dia. Pena termos tido um furo na especial anterior, que nos dificultou a tarefa nos piões aqui.”

Car 30. SOLBERG/JOHNSTON: “Foi uma tarde positiva. Mas penso que a suspensão traseira partiu. Está a colapsar.”