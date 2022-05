WRC, Rali de Portugal, Sébastien Ogier: “o meu coração em Portugal sempre esteve mais nos troços do Sul” | AutoSport

Perguntámos a Sébastien Ogier, tendo em conta as diversas regiões onde se disputa hoje em dia o Rali de Portugal, o primeiro dia em Arganil, o segundo na zona do Marão e o terceiro em Fafe, se tinha alguma preferência entre essas zonas, em termos dos troços, a resposta foi… curiosa: “A zona de Fafe é muito gira, há a famoso troço de Fafe, que todos já conhecemos de cor, quase nem precisamos de navegador para fazer esse troço, mas como sempre disse, o meu coração em Portugal sempre esteve mais nos troços do Sul, gosto mesmo do Algarve, acho que há troços fantásticos ali, o seu perfil era muito giro para mim, mas no Norte também há opções muito boas, penso que este ano o rali é quase igual ao do ano passado, o ambiente é como sempre muito bom é algo que nós pilotos gostamos muito, guiar em Portugal no Norte.