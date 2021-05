WRc, Rali de Portugal, Sébastien Ogier: “Estou feliz por liderar o campeonato” | AutoSport

Seb (Ogier), bons pontos para ti este fim-de-semana, lideras o campeonato. A cada dia de rali tudo foi melhorando para ti?

“Sim, mesmo que não seja definitivamente a primeira vez que estou nesta posição de abrir a estrada. Mas não se torna mais fácil. Quando não se é competitivo, é sempre difícil de aceitar quando não se é capaz de lutar pela posição de topo. Nessa perspetiva, foi um fim-de-semana difícil. Mas o resultado final, 18 pontos é bom. Não podia esperar melhor. Não produzi o meu melhor desempenho de sempre este fim-de-semana. Alguns pequenos erros, um motor ‘calado’, um pião e isso não me acontece muitas vezes. Não estava muito satisfeito com o carro. Portanto, no final, com este contexto, são pontos positivos.”

No sábado, estávamos à espera que atacasses, mas não o fizeste. Em retrospetiva, foi o coisa sensato a fazer?

“Penso que sim. No final, terminámos em terceiro, bastante longe da Dani e do Elfyn, e acredito realmente que mesmo que tivesse feito uma atuação perfeita, teria ficado mais perto, mas não seria capaz de lutar com eles, devido à posição da estrada. Há coisas que precisamos de compreender e trabalhar para sermos mais eficientes na Sardenha. Honestamente, estou feliz por liderar o campeonato. É sempre bom liderar. Ninguém quer abrir a estrada na Sardenha, mas os pontos estão cá e agora cabe aos meus concorrentes apanharem-me”.

Foi muito difícil abrir a estrada em Arganil. E como foi possível venceres o troço de Mortágua sendo o primeiro na estrada?

“Definitivamente, sofri em Arganil. A estrada parecia húmida, ataquei, esforcei-me bastante, mas a aderência era muito baixa e quando não se tem confiança, por exemplo numa longa descida, isso custou-me muito tempo. Por outro lado, o facto de ter de abrir a estrada ajudou-me a poupar os pneus. Em Mortágua, tudo nos correu muito bem e houve muita gente a cometer erros. Foi o primeiro sinal positivo do fim-de-semana, em que regressámos à luta. Mas o que interessa verdadeiramente é do resultado final, e estou satisfeito com os pontos”.