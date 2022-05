WRC, Rali de Portugal, Sébastien Ogier: “Estou entusiasmado por voltar a competir em Portugal” | AutoSport

Sébastien Ogier arranca para este Rali de Portugal numa posição bem atrás na estrada, o que é uma novidade para si, e isso pode jogar a seu favor, depois de tantas vezes ter ‘jogado’ contra, devido a ser o primeiro na estrada. Curiosamente, o francês não começou bem o dia, fruto de algumas peripécias no shakedown, mas o cronómetro a sério só começa a contar mais logo em Coimbra: “Estou entusiasmado por voltar a competir em Portugal”, diz Ogier, que ocupa presentemente a oitava posição no Campeonato de Pilotos. “Gostei muito de ter tido um tempo de folga e agora sinto-me bastante refrescado para o regresso. Estou feliz por saber que a equipa tem continuado a ganhar nos dois últimos ralis, e estou aqui para conseguir um bom resultado para mim e para ajudar a Toyota a vencer mais um Campeonato de Construtores. Não partir perto dos da frente vai ser algo novo para mim e penso que pode ser uma pequena vantagem, se não chover. O mais difícil será entrar logo no ritmo, porque fiz apenas um dia de testes em pisos de terra, na passada semana”, disse o francês, antes de um Shakedown problemático.

A tarefa de navegar uma lenda do WRC não é fácil. Benjamin Veillas, que faz apenas o seu segundo rali como co-piloto de Sébastien Ogier, protagonizou um episódio caricato na manhã de quinta-feira, no Shakedown em Baltar (Paredes). Quando se preparava para fazer a segunda passagem pelo percurso, Veillas pensou ter perdido a carta de controlo na ligação para o início da especial. O francês abandonou o Toyota Yaris GR Rally1 rapidamente e partiu em direção à estrada de ligação, perante a estupefação de Ogier, que teve de deixar passar os outros carros que estavam na zona de partida.

Pouco depois, com a ajuda de fotógrafos portugueses, o campeão do Mundo percebeu que, afinal, a carta estava dentro do carro, mas Veillas já não estava naquela zona, provavelmente a vasculhar a estrada em busca de uma carta que nunca poderia encontrar! Passaram cerca de 10 minutos até Veillas regressar ao Toyota… para ouvir o desagrado de Ogier.

Só que as peripécias já tinham começado. Mais tarde, Ogier revelou que tinha feito a primeira passagem pelo Shakedown sem intercomunicadores, o que poderá ter explicado o momento de maior nervosismo de Veillas antes da segunda passagem. “Está tudo OK. Foi algo perturbador começar o rali sem notas, mas estamos a começar a recuperar o feeling”, afirmou Ogier, após ter sido o 7.º mais rápido em Baltar.