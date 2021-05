WRC, Rali de Portugal, Sébastien Ogier: “É para mim dos ralis mais especiais” | AutoSport

Sébastien Ogier chega a Portugal com oito pontos de vantagem no campeonato, graças a uma vitória sofrida na terceira prova da época, na Croácia. Ogier venceu em Portugal em 2010 (a sua primeira vitória no WRC), 2011, 2013, 2014 e 2017 e um triunfo no domingo significaria ultrapassar o finlandês Markku Alén, piloto com quem partilha o recorde de cinco vitórias em Portugal. Com previsões meteorológicas de sol e tempo quente para grande parte do fim de semana, a ordem na estrada pode tornar-se um fator decisivo devido ao pó e Ogier sabe que não vai ser fácil alcançar a cobiçada sexta vitória: “É fantástico estar de volta a Portugal. Para mim, é um dos ralis mais especiais. Foi onde consegui a minha primeira vitória na WRC em 2010, e também já tivemos várias vitórias desde então. Portugal é também um país onde existe uma enorme paixão pelo desporto automóvel e especialmente pelos ralis, e temos sempre um apoio fantástico. Desta vez, sabemos que provavelmente teremos de enfrentar condições difíceis para abrir a estrada, mas Portugal é um lugar onde podemos ter chuva nesta altura do ano, e é sempre isso que se espera nesta situação. Na verdade, tivemos condições bastante húmidas durante o meu dia de testes pré-evento. Isto significa que ainda não testei os novos pneus da Pirelli em condições secas, e sabemos que ser inteligente na escolha dos pneus e geri-los o melhor possível vai ser uma parte importante deste rali”, disse.