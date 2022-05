WRC, Rali de Portugal, Sébastien Loeb: “o erro mais estúpido que já cometi nos ralis” | AutoSport

Segundo dia de prova, segundo abandono de Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche. Depois de ontem terem batido logo no início da segunda passagem pela Lousã, desta feita hoje a dupla francesa ficou novamente de fora, agora em Cabeceiras de Basto, devido a problemas com o motor do Ford Puma Rally1.

Loeb ainda parou no troço para fazer ‘reset’ ao sistema, mas desta vez não foi suficiente e apesar de terem levado o carro até ao fim do troço, ficaram por ali.

Mas este Rali de Portugal fica marcado pelo que Sébastien Loeb considerou “o erro mais estúpido que já cometi nos ralis”. Efetivamente, poucos metros depois de arrancar para a especial, bateram com a traseira direita num muro, arrancando de imediato a roda, que ficou debaixo do carro. Pouco metros depois, pararam. O abandono foi inevitável. Lideravam a prova quando arrancaram para o troço…

Tudo se passou devido a um conjunto de três coisas: pneus duros, ainda frios, sobre asfalto (início da PE é em asfalto), e por fim o boost híbrido que todos utilizam no arranque para os troços. Tudo junto, surpreendeu o francês que não evitou o forte toque: “Comemos a poeira hoje”, escreveu nas suas redes sociais. “e em todos os sentidos da palavra. Para sermos líderes ao meio-dia sendo os quartos na estrada, tivemos de atacar forte, muito forte. E foi uma satisfação enorme estar no ritmo após dois anos de ausência. Mas, depois, cometi o erro mais estúpido da minha carreira nos ralis, com aquele mini-toque contra um muro. Lamento por toda a equipa M-Sport, Isabelle (Galmiche, a navegadora) e todas as pessoas que dão um apoio infalível como sempre”, escreveu, no seu Facebook.

Por tudo o que tem feito e continua a fazer na sua carreira no WRC, ganhou o direito de cometer erros.

É pena que tenha acontecido, pois estávamos a prepararmo-nos para mais uma bela luta.