WRC, Rali de Portugal, Sébastien Loeb e Sébastien Ogier: forte probabilidade! | AutoSport

Tal como já tínhamos escrito logo a seguir ao Rali de Monte Carlo, depois de termos falado com Sébastien Ogier, ficou a certeza que viria ao Rali de Portugal e neste momento só falta a confirmação oficial dessa situação.

Na altura o francês revelou ao AutoSport que pretendia este ano fazer apenas quatro, cinco provas, no máximo, do WRC, para além das 24 Horas de Le Mans, que vai disputar num LMP2: “O Rali de Portugal sempre esteve na minha cabeça, como sabem tenho uma relação especial com a prova, posso confirmar que está na minha lista para esta época”, disse na altura, numa prova em que não terá de abrir a estrada, o que lhe sucedeu em Portugal anos a fio e que mesmo assim não o impediu de vencer cinco vezes..

Quanto a Sébastien Loeb, é só somar dois mais dois: tal como Ogier, esta é uma prova ideal para fazer com o Ford Puma Rally1, pois parte atrás, tal como Ogier e em Portugal sabemos bem o que isso significa, ainda mais na zona de Arganil, Góis, Lousã e Mortágua. O recente cancelamento da Baja do Cazaquistão só veio facilitar ainda mais a logística, ainda que se fosse realizada de 25 e 30 de abril nunca impediria a presença do francês no Rali de Portugal. A proximidade entre o Dakar e o Monte Carlo foi de dias. Nem sequer os testes ficariam condicionados tal como sucedeu antes do Monte Carlo.

Tal como já dissemos, perspetiva-se um novo duelo Sébastien Loeb, Sébastien Ogier no Rali de Portugal. Resta esperar pelas confirmações oficiais. As inscrições encerram a 19 de abril, a sua publicação será a 29 de abril.