WRC, Rali de Portugal, Sami Pajari: “este rali será uma boa história para contar” | AutoSport

Sami Pajari/Enni Mälkönen (Ford Fiesta Rally3), vencedores WRC3 Júnior/WRC3 Open

Sami, foi um fim-de-semana duro. O que significa esta vitória num carro de Rally3?

“Foi um rali muito duro para nós. Ficar atrás dos primeiros carros torna os troços difíceis, em especial na segunda passagem. Mas tem sido, de facto, surpreendentemente bom e eu estou satisfeito com o meu desempenho e o do carro também. Não tivemos quaisquer problemas técnicos. Podemos estar realmente satisfeitos do lado mecânico, o que me permite antecipar um bom campeonato.”

Tiveste uma condução completamente limpa durante todo o rali?

Bem, tivemos alguns furos no segundo dia e na segunda especial de sexta-feira, mas conseguimos mudar uma roda num minuto e meio. No momento, nem tudo parecia estar assim tão bem. Mas eu estava concentrado no rali e era apenas o início da prova. Depois disso ainda fizemos alguns bons tempos e fomos até os mais rápidos em algumas especiais e na sexta estávamos na liderança. Com certeza, este rali será uma boa história para contar.”