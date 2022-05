WRC, Rali de Portugal: ‘saída’ de Teemu Suninen deixou claro o porquê dos avisos constantes quanto à segurança | AutoSport

O Rali de Portugal ficou marcado por um incidente no último troço, quando da saída de estrada de Teemu Suninen no seu Hyundai i20 N Rally2. Várias vezes, responsáveis do ACP alertaram para a questão da segurança, e do facto de não ser autorizada a presença de espectadores fora das áreas designadas para assistir ao espetáculo, mas como se sabe, há sempre ‘fura-vidas’, que tentam assistir ao rali fora das zonas designadas. Fazê-lo em total segurança, como sucedeu com algumas pessoas, é um mal menor, desde que essas pessoas saibam tomar conta de si e da sua própria segurança, mas o que se viu naquele caso específico de Fafe, prova uma vez mais que os constantes avisos dos responsáveis do ACP têm toda a razão de ser, pois apesar de ter sido apenas um pequeno susto para um grupo de pessoas, com um bocado mais de azar, podia ter sido algo bem pior.

Carlos Barbosa comentou a situação: “Foi lamentável termos um pequeno grupo de pessoas que não respeitaram as regras, o prestígio do nosso rali, nem o excelente comportamento de todo o restante público. Esconderam-se num sítio onde não deviam estar quando passaram os carros de segurança antes do troço. Infelizmente não podemos ter um GNR em cada dez metros para controlar esse tipo de gente”, disse o presidente do ACP à Lusa.