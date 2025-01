WRC: Rali de Portugal regressa a Sever do Vouga e Albergaria-a-Velha

Já são conhecidas as primeiras informações do Vodafone Rally de Portugal 2025, quinta prova do Mundial de Ralis de 2025. Segundo revela Carlos Barbosa, Presidente do ACP no Rally Guide 1 do evento, a prova que se realiza nas regiões Norte e Centro de Portugal entre 15 e 18 de maio tem muitas novidades,

A base operacional da prova mantem-se na Exponor, em Matosinhos, e depois do Shakedown em Baltar, Paredes, a partida volta a ser dada em Coimbra e o primeiro dia acaba com uma Super Especial urbana na Figueira da Foz, tal como sucedeu em 2024.

O dia de sexta-feira leva o pelotão a competir com dupla passagem nos troços da Lousã, Góis, Arganil e Mortágua. Os troços de Águeda/Sever do Vouga e Sever do Vouga/ Albergaria-a-Velha fazem a sua estreia no Rally de Portugal, sendo que entre 1997 e 1999 a prova teve troços na zona, com denominações semelhantes, Oliveira de Frades/Ladário e Sever/Albergaria. Resta saber se as versões são novas.

As novidades continuam no dia seguinte, sábado, com o regresso do rali a Vieira do Minho, seguido de duplas passagens em Cabeceiras de Basto e Amarante. O dia termina no renovado Eurocircuito da Costilha, em Lousada.

No domingo, realizam-se os troços de Paredes, Felgueiras e Fafe, aqui com a última passagem em Powerstage, como é habitual. Este ano o Rally de Portugal pontua para o Campeonato do Mundo de Ralis, RC1 e RC2 e Junior WRC, competição que regressa ao Rali de Portugal.

Este ano, vão estar envolvidos na prova os Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Amarante, Arganil, Cabeceiras de Basto, Coimbra, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Lousada, Matosinhos, Mortágua, Paredes, Sever do Vouga e Vieira do Minho.

Neste vídeo, ao segundo 0.34s vemos a passagem na Casa do Guarda do troço de Sever – Albergaria. Outros tempos!