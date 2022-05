WRC, Rali de Portugal: reconhecimentos 3ª e 4ª feira | AutoSport

As equipas inscritas no Vodafone Rally de Portugal começam cedo a trabalhar na estrada, já que logo na terça-feira, a partir das 8h00 da manhã já estão na Lousã para o primeiro de dois dias de reconhecimentos.

Fique com uma ideia como vai ser, mas se for espreitar, o melhor é mesmo no início dos troços, ou no fim, pois os concorrentes sempre param um pouco. O resto, só dá para olhar para o número, e ver quem é. Os grupos dividem-se entre Prioritários e o ‘resto’, os homens do WRC. Tenha atenção que vai chover na 3ª Feira e na 4ª Feira ainda há hipóteses de caírem uns pingos a norte.

3ª Feira, 17 de maio

SS 2/5 Lousã 08:00 / 12:00

SS 3/6 Góis 09:00 / 14:00

SS 4/7 Arganil 10:00 / 15:00

SS 8 Mortágua 12:00 / 17:00

Shakedown Paredes 14:00 / 19:00

SS 9 Lousada 14:30 / 19:30

SS 16 Porto – Foz 15:30 / 20:00

4ª Feira, 18 de maio

SS 10/13 Vieira do Minho 07:30 / 14:00

SS 11/14 Cabeceiras de Basto 08:30 / 15:00

SS 12/15 Amarante 10:00 / 17:30

SS 17/20 Felgueiras 07:30 / 15:00

SS 18 Montim 08:30 / 16:00

SS 19/21 Fafe 09:30 / 17:00