WRC, Rali de Portugal: Quem é o favorito? | AutoSport

É uma questão sem resposta fácil, pois o Rali de Portugal é das provas do WRC que mais incerto é quanto ao seu vencedor. Para o atestar, lembramos: desde 2015 que nunca se repetiu o vencedor, nem sequer a marca.

Em 2015 o triunfo foi para Jari-Matti Latvala (Volkswagen Polo WRC), no ano seguinte, 2016, Kris Meeke (Citroën DS3 WRC), 2017, Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS WRC 2017) 2018, Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) e em 2019, Ott Tanak (Toyota Yaris WRC).

Sébastien Ogier é o favorito mais ‘evidente’? Nem por isso. Lidera o campeonato, parte em primeiro na estrada o longo primeiro dia e tem que o fazer nos troços da Lousã, Góis, Arganil, duas vezes e Mortágua, uma vez. Em Lousada a questão coloca-se ‘menos’.

Em 2019 chegou ao fim do primeiro dia em quinto a 25.8s de Ott Tanak. Ogier também liderava o campeonato, mas a Tanak bastou ser segundo na estrada para chegar ao final do primeiro dia na frente, e bem destacado.

Desta feita, arranca para a prova como quarto na estrada, mas não tem tido uma relação boa com o seu Hyundai, algo que pode mudar já no Rali de Portugal onde Tanak é claramente um dos principais favoritos, senão o maior. Mas tem que ultrapassar o seu momento menos bom…

Ogier terminou o Rali de Portugal de 2019 em terceiro, a quase um minuto da frente, nunca conseguindo recuperar o que perdeu no primeiro dia. Se a tradição se mantiver e tendo em conta o equilíbrio que existe hoje em dia no WRC, Ogier dificilmente vence este rali.

Contudo, há um detalhe importante que não se controla, a meteorologia. As previsões apontam para um dia seco, com 24º de temperatura máxima, com apenas 4% de possibilidade de chuva, o que significa que, se nada mudar, será um dia com muito pó nas Serras da Lousã e Açor. Se chovesse e houvesse lama, Ogier poderia sorrir.

Thierry Neuville já venceu em Portugal, o Hyundai é um bom carro para a nossa prova, mas Portugal é a primeira prova de terra do ano e por isso só vamos perceber a correlação de forças na terra no fim do segundo dia, e ter uma ideia no fim do primeiro.

Acreditamos que o belga pode repetir o triunfo de 2018, e não ficaríamos admirados se lutasse pela vitória com Tanak.

Elfyn Evans é outro dos favoritos ao triunfo. Foi segundo em 2018 e a sua consistência pode mantê-lo à tona durante toda a prova, na luta pelo triunfo. Damos-lhe mais favoritismo que a Ogier, devido à ordem na estrada do francês.

Kalle Rovanpera pode chegar a Portugal um pouco afetado pelo acidente da Croácia e não querer, por isso, arriscar demais na nossa prova, mas se tiver mandado isso para trás das contas há que contar com ele para um excelente resultado, pois a sua ordem na estrada no primeiro dia é perfeita e isso pode colocá-lo na luta. O primeiro dia de prova será fundamental para se perceber o que pode fazer. Nem sequer descuramos que possa obter o seu primeiro triunfo da carreira em Portugal. Não lhe damos a maior percentagem de favoritismo, essa vai para Ott Tanak, mas não o colocamos longe.