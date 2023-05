WRC, Rali de Portugal: Que impacto terá a ordem na estrada na Lousã, Góis e Arganil? | AutoSport

Há um ano, no Rali de Portugal, troço da Lousã, primeiro troço de 6ª Feira, o líder do campeonato, Kalle Rovanpera, perdeu 10.3s em 12.03 Km, e o segundo, Thierry Neuville, cedeu 9.0s. Tudo depende muito do estado dos troços, mas é isto que significa abrir a estrada no primeiro dia do Rali de Portugal. Este ano as equipas estão bem mais equilibradas, pelo que a questão pode ser ainda mais significativa.

O ano passado Kalle Rovanpera foi vencer a prova, este ano deverá ter a tarefa mais difícil…

Este ano, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä, os dois primeiros classificados do Mundial – se excetuarmos Sébastien Ogier, que tem um programa parcial no WRC – serão os primeiros pilotos na estrada, amanhã, nas oito especiais da região Centro. Com a dureza prevista para os troços de Lousã, Góis, Arganil e Mortágua, a tarefa dos dois pilotos da Toyota Gazoo Racing não se afigura fácil, pois os primeiros concorrentes na estrada vão ‘limpar’ o piso para os carros que se seguem na ordem de partida.

É por isso que nomes como Esapekka Lappi (o quinto na estrada) ou Dani Sordo (sétimo) são apontados como potenciais surpresas nesta edição do Vodafone Rally de Portugal, pelo menos na primeira etapa. Durante a conferência de imprensa desta quinta-feira, a forte probabilidade de furos foi apontada como a principal preocupação das equipas na prova portuguesa, que, além disso, não terá assistência intermédia na etapa desta sexta-feira. Isso obrigará a uma natural gestão das mecânicas e dos pneus, um desafio acrescido para as duplas de pilotos, principalmente nas segundas passagens, com os troços naturalmente mais degradados.

Os 121,25 quilómetros cronometrados na região Centro terminam com a aguardada Super-Especial da Figueira da Foz, marcando o regresso daquela cidade ao Vodafone Rally de Portugal, depois da última presença, em 1997.

Aqui fica a ordem de partida dos Rally1 para a etapa de amanhã:

Evans / Martin (Toyota Gazoo) Rovanperä / Halttunen (Toyota Gazoo) Tänak / Järveoja (M-Sport Ford) Neuville / Wydaeghe (Hyundai Shell Mobis) Lappi / Ferm (Hyundai Shell Mobis) Katsuta / Johnston (Toyota Gazoo) Sordo / Carrera (Hyundai Shell Mobis) Loubet / Gilsoul (M-Sport Ford)

Hoje à noite, realiza-se a cerimónia de partida oficial, em Coimbra, a partir das 20h30.

FOTO @World