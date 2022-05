WRC, Rali de Portugal: Prova terrível para a M-Sport | AutoSport

A M-Sport Ford ainda chegou a liderar a prova, mas desde que sébastien Loeb bateu e desistiu, quase tudo foram desilusões a partir daí. Loeb regressou no sábado de manhã, mas um problema com o turbo voltou a deixá-lo de fora.

Sem correr em Portugal desde 2018, Craig Breen começou em bom ritmo, mas teve muitas dificuldades na Lousã, Góis e Arganil. Depois, problemas de travões, condicionaram o resto do rali.

Foi positiva a prova de Pierre-Louis Loubet, Adrien Fourmaux tudo fez para chegar ao fim, o que conseguiu.

Gus Greensmith iniciou bem o rali, mas uma pedra causou danos na suspensão traseira.

Para Richard Millener, líder da equipa: “Viemos aqui com muitas esperanças, de um segundo resultado do pódio, estava com bom aspecto na sexta-feira ao almoço mas infelizmente um erro que ninguém teria esperado do Seb significou um fim precoce para um grande dia. Uma mistura de infortúnio para Gus e Craig significou que eles não conseguiram obter os resultados que mereciam, mas o Pierre e o Adrien tiveram bons desempenhos. Venha a Sardenha”!