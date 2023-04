WRC, Rali de Portugal: Prova portuguesa apresentada | AutoSport

Falta pouco para um dos mais antecipados eventos do ano. O Rali de Portugal é um dos maiores eventos desportivos do ano no nosso país, com o mundial FIA de ralis a regressar aos troços do norte do país para a quinta jornada do campeonato, disputando-se entre os dias 11 e 14 de maio.

Foi feita hoje a apresentação do evento, na sede do ACP. Uma super-especial na Figueira da Foz e a nova classificativa em Paredes são destaques no percurso de 329,06 quilómetros cronometrados, que volta a levar as estrelas do Campeonato do Mundo às regiões Norte e Centro do país. O prestígio internacional da prova do ACP fica visível na maior lista de inscritos do WRC, com cerca de 90 equipas.

Este ano, o WRC Vodafone Rally de Portugal regressa a outro local que marcou a sua história de quase seis décadas, a Figueira da Foz, palco de uma nova super-especial de 2,28 km no centro da cidade, com a foz do Mondego e o Oceano Atlântico como pano de fundo, a fechar o primeiro dia competitivo da prova, na sexta-feira (12 de maio). Outra novidade em 2023 é uma classificativa de 15 km em Paredes, no decisivo dia de domingo (14 de maio), num concelho que continua a receber o tradicional Shakedown de abertura do rali, na quinta-feira (11 de maio), nas imediações e no interior da pista de Baltar.

Num figurino semelhante ao dos Últimos anos, é na região Centro que o WRC Vodafone Rally de Portugal tem as primeiras especiais cronometradas, na sexta-feira, com duplas passagens pelos troços da Lousã (12,03 km), Góis (19,33 km) e Arganil (18,72 km), e uma passagem por Mortágua (18,15 km), antes da estreia da super-especial da Figueira da Foz. No sábado, os concorrentes rumam ao norte e as classificativas de Vieira do Minho (26,61 km), Amarante (37,24 km) e Felgueiras (8,91 km), que também recebem duplas passagens, antes da popular super-especial de Lousada, na pista da Costilha.

As decisões do rali também acontecem na região Norte no domingo, com o já referido troço de Paredes, que antecede a primeira passagem pela especial de Fafe (11,18 km) e a classificativa de Cabeceiras de Basto (22,23 km). A derradeira especial, em regime de Power Stage (com atribuição de pontos-extra), volta a ser emoldurada pelos famosos cenários de Fafe. Ao todo são 19 classificativas e um percurso com 329,06 quilómetros cronometrados, por entre um total de 1636,25 quilómetros no centro e norte do país.

No ano passado. Kalle Rovanpera fez história ao tornar-se o mais jovem vencedor de sempre do Vodafone Rally de Portugal, com 21 anos. O finlandês da Toyota Gazoo Racing bateu o recorde do compatriota Markku Alen, que tinha vencido pela primeira vez em Portugal em 1975, quando tinha 24 anos. No entanto, ainda detém o recorde de cinco vitórias na prova portuguesa, algo que só Sebastien Ogier conseguiu igualar. E a julgar pela forma evidenciada pelo francês, Ogier tem aspirações realistas a tentar bater esse recorde nos próximos anos.

Rovanpera é o ‘ponta-de-lança’ da Toyota Gazoo Racing, mas a equipa liderada por Jari-Matti Latvala também terá Elfyn Evans e Takamoto Katsuta nos troços portugueses. A Hyundai Shell Mobis espera que Thierry Neuville possa repetir triunfo de 2018 em Portugal, com o belga a ser agora acompanhado pelos também experientes Esapekka Lappi e Dani Sordo, que em 2022 terminou no pódio. As grandes esperanças de Malcolm Wilson e da M-Sport Ford estão depositadas em Ott Tanak, com o promissor Pierre-Louis Loubet a também pilotar o Ford Puma Rally1.

No Vodafone Rally de Portugal estão também em competição as categorias WRC2, WRC2 Challenger, WRC3 e WRC Masters Cup, assim como o Campeonato de Portugal de Ralis (classificação até a PE8, na sexta-feira) e o Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes (classificação entre a PE9 e PE 15, no sábado). A Exponor, em Matosinhos, acolhe o centro de operações do evento e o parque de assistência das equipas.

Está assim apresentado o menu para a “Semana de S.Rali”, em que os fãs de desporto motorizado vão vibrar com as melhores máquinas e pilotos do mundo de ralis.