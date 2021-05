WRC, Rali de Portugal: Pneus macios para começar… | AutoSport

O sol está escondido na maioria dos locais da primeira etapa do Vodafone Rally de Portugal, e todos os pilotos do WRC optaram por levar quatro pneus de composto macio, e um pneu de compostos duro, para os três primeiros troços. Esta será a primeira vez que veremos o novo pneu de terra da Pirelli, o Scorpion em ação.

Recorde-se que a gestão dos pneus poderá desempenhar um grande factor no resultado do rali. Os pilotos só podem utilizar oito pneus de composto macios durante todo o fim-de-semana, pelo que será crucial decidir quando e como utilizá-los. Para já, levam quatro deles, e também é quase certo que vai ser guardado um ‘set’ bom para a PowerStage.