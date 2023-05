WRC, Rali de Portugal: Pilotos foram instrutores de 40 crianças | AutoSport

A educação rodoviária, para ser efetiva e eficiente, tem de começar desde tenra idade. E o ACP promoveu uma atividade com alguns dos pilotos do WRC com 40 crianças.

O ACP Kids é um programa gratuito de educação rodoviária do Automóvel Club de Portugal, dirigido a crianças dos 4 aos 9 anos de idade. Uma iniciativa que visa incutir regras de segurança rodoviária nos mais novos, tornando-os “embaixadores” das boas práticas junto dos pais e amigos.

No âmbito deste programa, Thierry Neuville, Ott Tanak e Dani Sordo (Hyundai Shell Mobis World Rally Team), Kalle Rovanpera e Elfyn Evans (Toyota Gazoo Racing WRT), e Ott Tänak (M-Sport Ford World Rally Team) foram os pilotos do WRC que vestiram a pele de instrutores de segurança. Depois da ação em pista, a divertida iniciativa prosseguiu nas zonas de assistência de cada equipa, com as crianças a satisfazem a curiosidade em torno dos World Rally Cars. Além da questão da segurança, há agora o tema da sustentabilidade que começa a ser referido aos condutores de amanhã, com o uso de combustíveis sintéticos a ser explicado de forma simples.

A animação prosseguiu pelas assistências das três equipas, entre crianças já a quererem saltar para dentro dos carros, outras em torno de caixas de ferramenta, algumas mais curiosas em torno dos botões dos volantes, ou outras escrevendo mensagens para os pilotos em pequenas folhas, e pedindo-lhes autógrafos de volta. No final, foi oferecida a pilotos e elementos das equipas a versão inglesa do livro “João no Rally de Portugal”. Um projeto editorial educativo ACP Kids, dedicado ao maior evento desportivo português, integrado no Programa Nacional de Educação Rodoviária do Automóvel Club de Portugal, e com a chancela do Plano Nacional de Leitura.