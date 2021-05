WRC, Rali de Portugal, Pierre Louis Loubet: “Preciso de restabelecer a confiança” | AutoSport

Apesar dos seus jovens 24 anos, Pierre Louis Loubet, filho do antigo piloto de ralis, Yves Loubet vai para o seu sexto Rali de Portugal. A primeira vez que disputou o Rali de Portugal foi em 2015 e desde aí participou em todos. Este será o primeiro de World Rally Car. A sua melhor classificação numa prova do WRC foi o sétimo lugar no Rali Itália Sardenha 2020. Vamos ver como lhe corre o Rali de Portugal, ele que tem um novo navegador, Florian Haut-Labourdette, depois de se ter separado de Vincent Landais: “Não estávamos no mesmo comprimento de onda e a este nível, simplesmente não é possível. Decidimos, portanto, terminar a nossa colaboração” começou por dizer Loubet, que falou de Florian Haut-Labourdette: “Já começámos a trabalhar juntos e está a correr muito bem. Isto é tanto mais importante quanto teremos de ser realistas quando se trata do Rali de Portugal. Estávamos em sexto lugar na Croácia e depois saímos da estrada, a culpa é minha. Se somarmos todos os problemas que temos tido desde o início da época, a nossa confiança vai ter um ‘preço’ e é precisamente essa confiança que vamos ter de restabelecer aqui em Portugal”, disse.