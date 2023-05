WRC, Rali de Portugal: Pierre Louis Loubet é o primeiro líder | AutoSport

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) foram os mais rápidos no troço de abertura do Rali de Portugal, a especial da Lousã, bateram Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) por 0.3s nos 12.03 Km da especial com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) a 2.3s, ficando desde já claro que a ordem na estrada foi muito importante nesta especial. Contudo, quem fez um bom tempo face à sua posição na ordem de partida foram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que cederam 2.6s para Loubet, seguindo-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1)

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), a 4.0s, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1)5.0s e naturalmente, o primeiro na estrada, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que cederam 7.9s.

Face à ordem de partida, bom tempo de Rovanpera, Loubet mostrou que está a crescer como piloto.

Segue-se Góis em que a ordem na estrada terá um pouco menos de influência do que na Lousã, mas agora vamos ver é quanto. Para o jovem Pierre Louis Loubet, depois de ter liderado um rali do Mundial pela primeira vez na Grécia, no ano passado, está a fazê-lo agora em Portugal.

Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) são os primeiros líderes do WRC2, bateram Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Mk II) por 1.2s com Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2), uma surpesa, em terceiro a 1.5s. Seguiram-se

Oliver Solberg/Elliott Edmondson Skoda Fabia RS, a 3.0s, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) a 4.1s e Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia RS Rally2) a 6.3s, a perderem um pouco mais do que seria expectável. Gregoire Munster , piloto da M-Sport capotou o seu Fiesta Rally2. A equipa está bem. Todos os pilotos do Rally1 completaram o troço de 12,03 quilómetros sem erros, embora Takamoto Katsuta possa ter problemas. No final, um alarme no painel de instrumentos do seu Toyota indicava “Alt Low”, indicando um potencial problema no alternador

