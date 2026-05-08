WRC, Rali de Portugal, PEC8: ‘Excursão’ fora de estrada de Fourmaux dá liderança a Ogier

Sébastien Ogier (Toyota) assumiu a liderança do Rali de Portugal em Góis, depois de Adrien Fourmaux (Hyundai) furar os dois pneus do lado direito ao sair de estrada, perdendo 29,3 segundos. A Toyota levou dois dos três lugares do pódio, com Thierry Neuville (Hyundai) a subir para segundo e Sami Pajari (Toyota) para terceiro, ocupando o provisório pódio, com Neuville a 4,2 segundos e Pajari a 8,7 de Ogier (Toyota) .

A oitava especial, Góis, resolveu-se com nova vitória de Ogier, que viu também a liderança cair-lhe na mão após a falha de Fourmaux, quando o francês, em alta velocidade, repetiu o erro de Solberg no mesmo ponto e pagou caro. Solberg (Toyota) , que antes tinha tido um daqueles ‘momentos’ de suster a respiração, ainda completou o troço com perda de 8,7 segundos, voltou a não marcar presença entre os mais rápidos do dia.

Elfyn Evans (Toyota) , abrindo a estrada, registou um tempo de 9:59,5, queixando-se do forte efeito de limpeza do piso, que lhe tirou praticamente toda a aderência. Takamoto Katsuta (Toyota), 1,3 segundos mais lento, confirmou a dificuldade de manter tração numa estrada cada vez mais lisa. Pajari, com um registo de 9:45,3, foi o mais rápido entre os primeiros, apesar de admitir a luta contra a superfície escorregadia e a limpeza do traçado, aproveitando o fluxo normal do carro.

Neuville, que cruzou a meta em 9:54,9, subiu a segundo na classificação geral, ficando a 4,2 segundos da frente.

O belga lamentou a perda de tempo de Fourmaux, mas manteve-se focado na batalha que o Toyota agora vê aberta. Sordo, a 9:53,5, registrou 9,8 segundos de atraso, explicando a dificuldade de julgar corretamente a velocidade numa superfície tão escorregadia.

A M-Sport viveu uma manhã de calvário: Jon Armstrong, sem direção assistida, travou o carro a 10:48,8, perdendo 55 segundos, mas manteve-se firme, com o copiloto Shane Byrne a ajudar nas travagens e a levar o carro nas estradas entre troços. Sesks, por seu lado, fechou a especial com um tempo de 9:55,5, ficando a 2,0 segundos do melhor registo, naquela que foi a sua melhor exibição até aqui, mostrando boa regularidade no meio à confusão generalizada.

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