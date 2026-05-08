WRC, Rali de Portugal, PEC7: Reboque no troço atrapalha Elfyn Evans (vídeo)

Imagens que ninguém esperava na PEC7, na segunda passagem por Arganil! Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram surpreendidos com um reboque no troço, numa falha grave que irá certamente ser investigada. O tempo de Evans foi afetado pelo insólito episódio, que ainda fará correr muita tinta. Ainda não se conhecem os pormenores deste episódio, mas a PEC 7 fica marcada por este incidente.

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