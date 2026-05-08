WRC, Rali de Portugal, PEC6: trocas de posição no top 5, mas Fourmaux seguro na frente

Thierry Neuville (Hyundai) venceu a primeira passagem pela Candosa/Lousã, uma mítica especial que regressou ao Rali de Portugal, depois de ter feito parte do percurso de 1973 a 1986 e depois em 1995 e 1996.

Trinta anos depois, regressa, e ficou marcada por alterações importantes na classificação geral: Adrien Fourmaux (Hyundai) reforçou a liderança do rali, Sébastien Ogier (Toyota) regressou ao terceiro lugar e Neuville subiu a quarto, enquanto Oliver Solberg (Toyota) perdeu posições. O belga foi o mais forte num troço curto, mas exigente, em que as diferenças ficaram muito apertadas.

O dia permanece com Elfyn Evans (Toyota) a abrir a estrada e a fixar o primeiro tempo de referência, ainda que com sensações irregulares num piso muito variável. Takamoto Katsuta (Toyota) terminou logo atrás, mas sem encontrar confiança, e Sami Pajari (Toyota) voltou a mostrar solidez ao bater o registo do galês por 1,7 segundos, confirmando um bom andamento ao longo da manhã. Oliver Solberg (Toyota) respondeu de imediato e fez melhor do que Pajari por 0,2 segundos, apesar de se queixar do comportamento do carro e de uma escolha de pneus pouco feliz. E isso justifica ter caído duas posições, ainda com margens muito curtas entre os homens da frente.

Pouco depois, Adrien Fourmaux fechou a sua passagem com o melhor tempo do grupo até então e consolidou a liderança do rali com 7,7 segundos de vantagem.

A luta pelos lugares do pódio também mexeu. Ogier acelerou o suficiente para subir a terceiro, retirando a posição a Solberg, e Neuville foi ainda mais longe, assinando uma marca 0,4 segundos mais rápida do que o francês.

No fim da especial, o belga ficou apenas a 0,2 segundos de Ogier na luta pelo terceiro posto.

Armstrong superou Evans e Katsuta, enquanto Dani Sordo encerrou uma manhã complicada, penalizado por um erro na escolha de pneus e pela falta de tração.

Martins Sesks fechou a classificativa, já com algumas gotas de chuva a aparecer no final, deixando em aberto a possibilidade de condições ainda mais difíceis na repetição do troço.

Tempos Online – CLIQUE AQUI