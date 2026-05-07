WRC, Rali de Portugal/PEC3: Oliver solberg lidera prova equilibrada

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) termina o dia com a vitória na super especial da Figueira da Foz, empatado com Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) num troço que, como se percebe, as margens foram mínimas, mas ainda assim suficiente para Ogier passar Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) na classificação geral, ascendendo ao terceiro lugar por troca com o belga.

Na geral, Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) lidera com 3.4s par Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) com Ogier, 3.8s mais atrás. Neuville roda a 0.2s do francês da Toyota, depois Elfyn Evans a mais 0.1s.

Seguem-se por esta ordem, Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1), Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), Joshua Mcerlean (Ford Puma Rally1), que passou Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) nesta especial e por fim nos Rally1, Martins Sesks (Ford Puma Rally1).

Ao cabo de 37 Km de troços, o top 5 está separado por 7.5s, e o top 11, os Rally1, por 24.9s.

Só com uma curta assistência remota antes do extenso dia de amanhã, a gestão de pneus dominou as estratégias, com todos os pilotos a priorizarem a sobrevivência para o exigente dia de sexta-feira, sem grandes incidentes mas com sinais claros de que o rali vai escalar em intensidade.

Para já, de destaque o facto de Ogier ter começado mal, mas reagiu para o segundo troço, mudando as afinações e isso permite-lhe estar perto da frente. Martins Sesks está a desiludir, a contas com uma má afinação do carro.

O destaque maior vai para a Hyundai que está a mostrar que pode, nesta prova, dar a luta que não tem conseguido dar à Toyota.

Na frente do Rali de Portugal está Oliver Solberg, que já tem 3.4s de avanço para Adrien Fourmaux, que tal como no ano passado, está a andar bastante bem no Rali de Portugal, e também 7.2s de avanço para Ogier, de quem, segundo diz, é o seu grande desafio nesta prova. Para já, não pode descurar os melhores Hyundai, mas ainda é muito cedo para começar já a tirar conclusões.

Para a prova, os sinais são bons, a Hyundai parece poder dar luta à Toyota, basta ver a mistura na classificação, mas ter sete pilotos separados por pouco mais de 10 segundos é um excelente sinal.

No WRC2, Jan Solans (Skoda Fabia RS Rally2), termina o dia na 4.1s na frente de Alejandro Cachón (Toyota GR Yaris Rally2, com Yohan Rossel (Lancia Ypsilon HF Rally2) logo a seguir, a 0.2s.

Quarto posto para Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2) na frente de Mille Johansson (Ford Fiesta Rally2), 5.4s mais atrás.

Resumindo o dia no Vodafone Rally de Portugal: Oliver Solberg e Elliott Edmondson, da Toyota, assumem a liderança ao fim do primeiro dia com 3,4 segundos de margem sobre Adrien Fourmaux, da Hyundai, que venceu a PEC1 por apenas 0,1 segundos antes de Solberg contra-atacar com o triunfo na PEC2.

Sébastien Ogier segue em terceiro a 7,4 segundos, enquanto Thierry Neuville, quarto classificado a escassos 0,2 segundos do francês, limitou estragos apesar de um meio pião na primeira especial; Elfyn Evans, líder do campeonato, fecha o top 5 após sofrer com a tarefa de abrir a estrada, empatando precisamente com Ogier na superespecial de encerramento do dia.

A M-Sport optou por pneus duros nos três Ford Puma, com Josh McErlean a ser o melhor nono, à frente de Jon Armstrong e Mārtinš Sesks.

No WRC2, Jan Solans lidera Alejandro Cachón por 4,1 segundos, com Yohan Rossel, da Lancia, a 0,2 segundos do terceiro lugar.

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